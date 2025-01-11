Iğdır'da bir ev ile iki ahır yanarak kullanılamaz hale geldi Iğdır'da çıkan yangında bir ev ile iki ahır büyük çapta hasar gördü.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:42 facebook

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