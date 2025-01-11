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        Iğdır'da bir ev ile iki ahır yanarak kullanılamaz hale geldi

        Iğdır'da çıkan yangında bir ev ile iki ahır büyük çapta hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:42
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        Iğdır'da bir ev ile iki ahır yanarak kullanılamaz hale geldi
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        Iğdır'da çıkan yangında bir ev ile iki ahır büyük çapta hasar gördü.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki Barış Yıldız'a ait evin yanında bulunan tandırdan çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.

        Evin çatısına sıçrayan alevler ahırları da sardı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ahırda bulunan koyunları tahliye eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangında ev ile iki ahır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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