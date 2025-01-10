İlkokul öğrencilerinden 'Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması

Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak için çalışma hazırladı. Öğretmenleri Özkan Oğan nezaretinde hazırlanan öğrenciler, mesajı parça parça okudu. Sınıfta yapılan çalışmayla öğrencilerin okudukları mesaj, kamerayla kayda alındı. Öğrenciler, "Haber peşinde koşan, toplumu bilgilendiren, yağmur, kar demeden, savaş, deprem dinlemeden zor şartlar altında görev yapan bütün gazetecilerin gazeteciler günü kutlu olsun" mesajını seslendirdi. Öğretmenleri tarafından kayda alınarak sosyal medyadan da paylaşılan kutlama ilgi gördü.

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