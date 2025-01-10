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        İlkokul öğrencilerinden 'Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması

        IĞDIR'daki Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencileri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:20
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        İlkokul öğrencilerinden 'Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması
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        IĞDIR'daki Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencileri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Sosyal medyada paylaşılan kutlama beğeni topladı.

        Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak için çalışma hazırladı. Öğretmenleri Özkan Oğan nezaretinde hazırlanan öğrenciler, mesajı parça parça okudu. Sınıfta yapılan çalışmayla öğrencilerin okudukları mesaj, kamerayla kayda alındı. Öğrenciler, "Haber peşinde koşan, toplumu bilgilendiren, yağmur, kar demeden, savaş, deprem dinlemeden zor şartlar altında görev yapan bütün gazetecilerin gazeteciler günü kutlu olsun" mesajını seslendirdi. Öğretmenleri tarafından kayda alınarak sosyal medyadan da paylaşılan kutlama ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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