        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kuyumcu soyup lüks araç satın alan 3 kişi yakalandı

        Iğdır'da kuyumcuyu soyarak aldıkları altın ve paralarla lüks cip satın alan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 00:09 Güncelleme: 30.12.2025 - 00:17
        Iğdır'da kuyumcu soyup lüks araç satın alan 3 kişi yakalandı
        Iğdır'da kuyumcuyu soyarak aldıkları altın ve paralarla lüks cip satın alan 3 şüpheli yakalandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Habip Temirak'a ait kuyumcunun kapısını açarak içeriye giren şüpheliler, para ve altınları çalarak uzaklaştı.

        Temirak'ın sabah saatlerinde iş yerine gelip soygunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kuyumcudaki güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B'yi yakaladı.

        Yapılan aramada altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken zanlıların satın aldıkları lüks cipe el konuldu ve 3 zanlı da gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

