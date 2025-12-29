Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 3 vaşak yerleşim yerinde görüntülendi

        Iğdır'da karla kaplı dağlarda yiyecek bulamadığı için köye inen 3 vaşak, vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:22 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:22
        Iğdır'da 3 vaşak yerleşim yerinde görüntülendi
        Iğdır'da karla kaplı dağlarda yiyecek bulamadığı için köye inen 3 vaşak, vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

        Doğu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgeleri beyaza büründü.

        Tuzluca ilçesinin Aşağı Aktaş köyündeki vatandaşlar, karla kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan ve köye inen vaşakları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

        Köye gelen vaşaklar, bir süre besin aradıktan sonra dağlık alana geri döndü.

