Iğdır'da 3 vaşak yerleşim yerinde görüntülendi
Iğdır'da karla kaplı dağlarda yiyecek bulamadığı için köye inen 3 vaşak, vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.
Iğdır'da karla kaplı dağlarda yiyecek bulamadığı için köye inen 3 vaşak, vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.
Doğu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgeleri beyaza büründü.
Tuzluca ilçesinin Aşağı Aktaş köyündeki vatandaşlar, karla kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan ve köye inen vaşakları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
Köye gelen vaşaklar, bir süre besin aradıktan sonra dağlık alana geri döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.