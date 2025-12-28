Habertürk
        Iğdır'da ulaşıma kapanan 24 köye yeniden ulaşım sağlandı

        Iğdır'da ulaşıma kapanan 24 köye yeniden ulaşım sağlandı

        Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 24 köyün yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Giriş: 28.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:06
        Iğdır’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 24 köyün yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kente bağlı 53 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince, karla mücadele ekiplerinin katılımıyla yapılan çalışmalarda 24 köye yeniden ulaşım sağlandı.

        Yolu kapalı olan 29 köyün de ulaşımının sağlanması için çalışma sürüyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kasım Çarman, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

        Ekiplerin sahada her türlü koşulla mücadele ettiğini belirten Çarman, “Tipiyle karışık yağan kar nedeniyle 53 köy yolumuz, toplamda 291 kilometre olarak kapanmış durumdaydı. Dün akşam ve bugün yaptığımız çalışmalarla şu an itibarıyla 24 köyde yollarımız açıldı.” dedi.

        Teyakkuz halinde olduklarını ve tüm köylerin yollarını açmak için aralıksız çalıştıklarını aktaran Çarman, şöyle devam etti:

        “Yaptığımız çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Merkez ve Tuzluca bölgelerinde toplam 6 ekiple yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Havalar da düzeldi, güneşi görme imkanımız oldu, karlar da erimeye başladı. İnşallah akşam saatlerine kadar çalışmalarını tamamlayacağız.”

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

