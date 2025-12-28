Iğdır'daki sahipsiz köpek sorunu büyük ölçüde çözüldü

HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Iğdır'da her yıl sonbahar mevsiminde yaylalardan getirilerek serbest bırakılan sahipsiz köpeklerin yaşattığı sorun, Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla büyük ölçüde çözüldü.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçük, 100 bin de büyükbaş hayvanın beslendiği Iğdır'da yaylalardan dönen sürülerle beraber getirilen ve birçoğu kent merkezine salınan köpeklere karşı Valilik önlemler aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kente getirilen sürüler kontrol edilip kayıt altına alınarak beraberlerindeki köpeklerin serbest bırakılmasının önüne geçildi.

Kentte toplanan sahipsiz köpekler ise Iğdır İl Özel İdaresinin 12 milyon, Iğdır Belediyesinin de 2 milyon liralık yatırımıyla yapılan 45 dönümlük Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü. Köpeklerin bakımı burada sınıflarına göre ayrılan bölmelerde yapılıyor.