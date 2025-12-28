Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'daki sahipsiz köpek sorunu büyük ölçüde çözüldü

        HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Iğdır'da her yıl sonbahar mevsiminde yaylalardan getirilerek serbest bırakılan sahipsiz köpeklerin yaşattığı sorun, Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla büyük ölçüde çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'daki sahipsiz köpek sorunu büyük ölçüde çözüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Iğdır'da her yıl sonbahar mevsiminde yaylalardan getirilerek serbest bırakılan sahipsiz köpeklerin yaşattığı sorun, Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla büyük ölçüde çözüldü.

        Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçük, 100 bin de büyükbaş hayvanın beslendiği Iğdır'da yaylalardan dönen sürülerle beraber getirilen ve birçoğu kent merkezine salınan köpeklere karşı Valilik önlemler aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kente getirilen sürüler kontrol edilip kayıt altına alınarak beraberlerindeki köpeklerin serbest bırakılmasının önüne geçildi.

        Kentte toplanan sahipsiz köpekler ise Iğdır İl Özel İdaresinin 12 milyon, Iğdır Belediyesinin de 2 milyon liralık yatırımıyla yapılan 45 dönümlük Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü. Köpeklerin bakımı burada sınıflarına göre ayrılan bölmelerde yapılıyor.

        - "Çok büyük bir seferberlik yaptık"

        Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, Iğdır'daki sahipsiz köpek sorununun büyük oranda çözüldüğünü söyledi.

        Geçmişte yaşanan sahipsiz hayvan sorununun tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte çalışma sürdürüldüğünü vurgulayan Turan, "Yakın bir zamanda sahipsiz hayvanlar sorunu çok büyük bir sorundu, her tarafta köpekler vardı. Çok büyük bir seferberlik yaptık. Köpek sorununu büyük ölçüde hallettik." dedi.

        Özellikle sürülerle birlikte getirilen köpeklerin kontrol altında tutulduğunu belirten Turan, şunları söyledi:

        "Şimdi sürü sahipleri gelip gidiyor. Zaman zaman yine kentte artışlar oluyor ama biz yine bunları topluyoruz. Belediye ile ortak kullandığımız barınağımız var. Yaklaşık 900 tane can oldu. O barınakta bu hayvanlarımıza uyuz, iç-dış parazit ve gençlik aşılarını yapıyoruz. Bunlar da bize emanet. Kentimizin kalitesini korumak, güzelleştirmek için günden güne çalışıyoruz. Bu konuda gayret gösteren herkes bizim başımızın tacıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Iğdır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 53 köy yolu kapandı
        Iğdır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 53 köy yolu kapandı
        Iğdır'da kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
        Iğdır'da kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
        Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü
        Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü
        850 metre rakımlı Iğdır Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor
        850 metre rakımlı Iğdır Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor
        Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapıs...
        Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapıs...
        Iğdır'da aranan şahıs hudut kapısında yakalandı
        Iğdır'da aranan şahıs hudut kapısında yakalandı