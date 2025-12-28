Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da seyir halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi

        Iğdır'da seyir halinde yanmaya başlayan cip, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:37
        Iğdır'da seyir halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi
        Iğdır'da seyir halinde yanmaya başlayan cip, kullanılamaz hale geldi.

        Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABJ 352 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın sonrası cip kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

