Iğdır'da seyir halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABJ 352 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.