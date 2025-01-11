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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:50
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 90+1 Kerim Avcı), Aleksic, Regattin (Dk. 83 Lico), Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Burak Çoban), Caner Cavlun, Thuram, Burak Altıparmak, Burak Bekaroğlu, Marcos Silva (Dk. 70 Niemann)

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Wesley, Dovedan (Dk. 79 Arda İbrahim Akgün), Tresor Doh, Ahmet Sivri (Dk. 87 Emir Tintiş), Göktan Gürbüz (Dk. 90 Muhammed Mert), Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya

        Gol: Dk. 53 Göktan Gürpüz (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Dk. 90+4 Burak Altıparmak (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 70 Wesley ve Talha Ülvan (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 34 Alim Öztürk, Dk. 70 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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