Adıyaman'da hayvan hırsızlığından aranan hükümlü Iğdır'da yakalandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan aranan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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