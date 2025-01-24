Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçuna karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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