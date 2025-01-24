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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:07
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçuna karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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