Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alagöz Holding Iğdır FK, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde idman yaptı.

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