Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle açıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan ve İl Özel İdaresi denetiminde tamamlanan muhtarlık binaları, Vali Ercan Turan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, İl Müftüsü Zahit Demirel, Ehlibeyt alimi Behlül Salmanlı ve köylülerin katılımıyla açıldı.

Merkeze bağlı Kasımcan köyü ile Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse ve Karakoyun köylerine muhtarlık binası yapıldı.

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