Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle açıldı
Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle hizmet vermeye başladı.
Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle hizmet vermeye başladı.
Merkeze bağlı Kasımcan köyü ile Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse ve Karakoyun köylerine muhtarlık binası yapıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan ve İl Özel İdaresi denetiminde tamamlanan muhtarlık binaları, Vali Ercan Turan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, İl Müftüsü Zahit Demirel, Ehlibeyt alimi Behlül Salmanlı ve köylülerin katılımıyla açıldı.
İl Müftüsü Demirel'in dua okuması sonrası kurdele kesilerek binaların açılışı yapıldı.
Beraberindekilerle muhtarlık binalarını inceleyen Vali Turan, yeni hizmetin köylere hayırlı olmasını diledi.
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