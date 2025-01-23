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        Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle açıldı

        Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:18
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        Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle açıldı
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        Iğdır'da 3 köye yapılan muhtarlık binası törenle hizmet vermeye başladı.

        Merkeze bağlı Kasımcan köyü ile Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse ve Karakoyun köylerine muhtarlık binası yapıldı.

        Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan ve İl Özel İdaresi denetiminde tamamlanan muhtarlık binaları, Vali Ercan Turan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, İl Müftüsü Zahit Demirel, Ehlibeyt alimi Behlül Salmanlı ve köylülerin katılımıyla açıldı.

        İl Müftüsü Demirel'in dua okuması sonrası kurdele kesilerek binaların açılışı yapıldı.

        Beraberindekilerle muhtarlık binalarını inceleyen Vali Turan, yeni hizmetin köylere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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