Iğdır'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan 1 zanlı tutuklandı.
Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamdaki uygulama esnasında durdurulan şüpheli araçtaki kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çalışmalarda, gözaltına alınan ve göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokan İ.C. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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