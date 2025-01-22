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        Iğdır'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

        Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:26
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        Iğdır'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamdaki uygulama esnasında durdurulan şüpheli araçtaki kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Çalışmalarda, gözaltına alınan ve göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokan İ.C. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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