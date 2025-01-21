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        Iğdır'da polis, 65 kameradan 240 saatlik görüntü inceleyerek hırsızı yakaladı

        Iğdır'da bir evden hırsızlık yapan zanlı, polisin 65 kameradan 240 saatlik video kaydını takibi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:37
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        Iğdır'da polis, 65 kameradan 240 saatlik görüntü inceleyerek hırsızı yakaladı
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        Iğdır'da bir evden hırsızlık yapan zanlı, polisin 65 kameradan 240 saatlik video kaydını takibi sonucu yakalandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta önce bir evden yapılan hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, 65 işyeri ve ev kamerasından aldığı 240 saatlik video kaydını izleyerek zanlının izine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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