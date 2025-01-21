Iğdır'da polis, 65 kameradan 240 saatlik görüntü inceleyerek hırsızı yakaladı
Iğdır'da bir evden hırsızlık yapan zanlı, polisin 65 kameradan 240 saatlik video kaydını takibi sonucu yakalandı.
Iğdır'da bir evden hırsızlık yapan zanlı, polisin 65 kameradan 240 saatlik video kaydını takibi sonucu yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta önce bir evden yapılan hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlattı.
Ekipler, 65 işyeri ve ev kamerasından aldığı 240 saatlik video kaydını izleyerek zanlının izine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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