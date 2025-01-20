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        "Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı

        Azerbaycan'da 35 yıl önce Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:48
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        "Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı
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        Azerbaycan'da 35 yıl önce Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

        Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince (Iğdır Azerbaycan Evi), Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda katliamın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

        Programın açılışında konuşan Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, 20 Ocak Katliamı'nı anlattı.

        Iğdır Valisi Ercan Turan ise 20 Ocak Katliamı’nın unutulmayacağını ifade ederek, "Şunu asla unutmayın, Türk ve Müslüman’ın olduğu yerde eğer bu millet güçlü değilse medeni olduğunu iddia eden hiç kimse olmayacaktır, yok etmek için elinden geleni yapacaktır. Bugün Gazze’de bunu yapıyorlar, Suriye’de bunu yapmışlar, Libya’da bunu yapmışlar, Irak’ı işgal ettiler.” dedi.

        Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov'da 20 Ocak'ın Azerbaycan tarihindeki çok büyük facialardan biri olduğunu belirterek, “1915’te Çanakkale’de, 1918 yılında Bakü yolunda omuz omuza savaşan Azerbaycan ve Anadolu Türkleri, 2021 yılında bu defa tarih sahnesinde Karabağ uğruna savaştılar. Bütün dünya gördü ki Azerbaycan halkı, Türk halkı kendi topraklarının özgürlüğü için kavgaya girmeye, canından geçmeye hazırdırlar.” diye konuştu.

        AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da “Bugün biz onurlu ve gururluyuz. Çünkü zafer kazanmış bir Azerbaycan var, o zaferi kazanan Azerbaycan’ın yanında da Türkiye Cumhuriyeti devleti var, Cumhurbaşkanı ve 85 milyon Türk insanı var.” dedi.

        AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        “Kara Ocak sadece Azerbaycan’ın değil tüm Türk dünyasının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. O gece Azerbaycan halkı Sovyet tankları ve silahları karşısında dimdik durarak özgürlük ateşini yakmış ve bağımsızlık uğruna canlarını feda etmiştir. O gün can veren 147 kardeşimizin aziz hatırası bağımsızlık yolunda kararlılıkla yürüyen Azerbaycan halkının ilham kaynağı olmuştur.”

        - Yüksek hızlı tren şantiyesi ziyareti

        Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'dan oluşan Türkiye heyeti, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov'un da aralarında bulunduğu Azerbaycan heyetiyle birlikte yüksek hızlı tren şantiyesini ziyaret etti.

        Şantiyeyi gezen heyet çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Heyete, proje görevlilerince brifing verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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