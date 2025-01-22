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        Iğdır FK, Gianni Bruno'yu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor ile yolları ayrılan 33 yaşındaki Gianni Bruno'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:24
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        Iğdır FK, Gianni Bruno'yu kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor ile yolları ayrılan 33 yaşındaki Gianni Bruno'yu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, ikas Eyüpspor forması giyen Gianni Bruno ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Gianni Bruno'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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