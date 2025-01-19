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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:40
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alperen Selvi, Regattin, Aly Malle (Dk. 89 Ahmet Engin), Cebrail Karayel, Mert Çölgeçen, Thuram, Ali Yaşar (Dk. 64 Caner Cavlun), Burak Bekaroğlu, Marcos Silva, Avramovski (Dk. 85 Burak Çoban)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Liço (Dk. 88 Estrela), Jefferson, Mukairu, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Aleksic), Vusal İskandarlı (Dk. 61 Berk Yıldız)

        Gol: Dk. 90+2 Jefferson (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Marcos Silva (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Liço (Boluspor)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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