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        Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ile Muammer Sarıkaya'yı transfer etti

        Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:03 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:10
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        Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ile Muammer Sarıkaya'yı transfer etti
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        Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya’yı renklerine bağladı.

        Kulüpten İbrahim Akdağ’a yönelik yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Akdağ'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Muammer Sarıkaya’ya yönelik ise şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, Uğur Okulları İstanbulspor’dan kiralık olarak transfer ettiği Muammer Sarıkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Sarıkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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