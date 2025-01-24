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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:30
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu işledikleri belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 1191 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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