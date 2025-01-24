Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu işledikleri belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 1191 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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