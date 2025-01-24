Iğdır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 4 kişi yaralandı
Iğdır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Iğdır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taşların ve sopaların da kullanıldığı kavgada M.T, F.T, A.T ve B.A. yaralandı.
Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
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