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        Iğdır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 4 kişi yaralandı

        Iğdır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:22
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        Iğdır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 4 kişi yaralandı
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        Iğdır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Taşların ve sopaların da kullanıldığı kavgada M.T, F.T, A.T ve B.A. yaralandı.

        Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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