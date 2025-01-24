Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirildi. Yeni transferler Muammer Sarıkaya, İbrahim Akdağ ve Antoine Conte'nin de katıldığı antrenman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın 19:00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
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