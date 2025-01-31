Iğdır'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Iğdır'da, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Iğdır'da, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fatma Nur A. idaresindeki 34 GNE 892 plakalı otomobil, Enver Paşa Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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