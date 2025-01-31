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        Iğdır'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Iğdır'da, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:52
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        Iğdır'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Iğdır'da, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Fatma Nur A. idaresindeki 34 GNE 892 plakalı otomobil, Enver Paşa Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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