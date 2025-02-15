Iğdır'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Iğdır'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Iğdır'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduran şüphelilere yönelik 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ekipler, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle de 1 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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