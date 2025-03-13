Iğdır'da midibüsle elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
Iğdır'da, midibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Iğdır'da, midibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaycı köyü yakınlarında, Tugay Ç'nin (25) kullandığı elektrikli bisiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDV 862 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Tugay Ç. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Tugay Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tugay Ç'nin Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında görevli olduğu öğrenildi.
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