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        Iğdır'da tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü

        Iğdır'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:53
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        Iğdır'da tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü
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        Iğdır'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

        Karaağaç Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHG 992 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanımzer Parlak'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Parlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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