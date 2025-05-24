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        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Iğdır'da konuştu:

        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Üzerinde yaşayacağınız bir vatan toprağınız yoksa, hür ve bağımsız, özgürce yaşayacağınız bir vatanınız yoksa sendikal mücadeleden, temel hak ve özgürlüklerden, siyaset hakkından, makamdan, mevkiden bahsedemezsiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:57
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        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Iğdır'da konuştu:
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        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Üzerinde yaşayacağınız bir vatan toprağınız yoksa, hür ve bağımsız, özgürce yaşayacağınız bir vatanınız yoksa sendikal mücadeleden, temel hak ve özgürlüklerden, siyaset hakkından, makamdan, mevkiden bahsedemezsiniz." dedi.

        Türk Sağlık-Sen Iğdır Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı bir düğün salonunda yapıldı.

        Kahveci, buradaki konuşmasında, sendikanın 1992 yılında kurulduğunu belirterek, "Bugün baktığınız zaman birçok sendika, sivil toplum örgütü görebilirsiniz ama Türkiye Kamu-Sen dediğiniz zaman durup soluklanmak lazım. Türkiye Kamu-Sen 1992'de sendikal mücadelede çoban ateşini yaktığında 'Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız' sözünü net bir şekilde ortaya koyarak sendikacılığı bunun üzerine inşa etti. Hem Türkiye hem de uluslararası boyutta bu şekilde tavır ortaya koyan yegane kuruluştur." diye konuştu.

        Türkiye Kamu-Sen'in ilkelerinden bahseden Kahveci, şunları söyledi:

        "Anlatmak istediğimiz şudur; üzerinde yaşayacağınız bir vatan toprağınız yoksa, hür ve bağımsız, özgürce yaşayacağınız bir vatanınız yoksa siz sendikal mücadeleden, temel hak ve özgürlüklerden, siyaset hakkından, makamdan, mevkiden bahsedemezsiniz. Onun için öncelikle ülkemizin, milletimizin değerleri, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o fakruzaruret içinde aziz Türk milletinin önüne düşerek, önderlik ederek bize bağımsız bıraktığı bu devleti yaşatmak Türkiye Kamu-Senlilerin omzunda şerefli bir yüktür."

        Seçime tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut şube başkanı Çetin Tanık, 100 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden seçildi.

        Genel Kurul toplantısına, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Ateş, Türkiye Kamu-Sen Iğdır İl Başkanı Ali Arslan, Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Çelikten, ilçe ve belde belediye başkanları ile üyeler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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