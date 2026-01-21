Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da firari eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı

        Iğdır'da, firari eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı E.K. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:38 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:38
        Iğdır'da firari eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı
        Iğdır’da, firari eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı E.K. tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Nahçıvan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen ve firari olduğu tespit edilen E.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe, “kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçlarından tutuklandı.

        Öte yandan, aynı operasyonda E.K. ile birlikte yakalanan 2 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

        

