Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, hayata geçirecekleri projeleri anlattı:

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır’ın coğrafi konumu ve tarımsal avantajlarını kullanarak üniversiteyi uluslararası bir seviyeye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Gürel, AA muhabirine, yeni görevi nedeniyle mutlu ve heyecanlı olduğunu anlattı.

Doğup büyüdüğü topraklarda insanlara hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirten Gürel, "Doğup büyüdüğüm topraklardaki bir eğitim kurumunun en üst pozisyonunda aldığım görevin sorumluluğunu taşıyorum. İnşallah gece gündüz çalışarak bize güvenenleri mahcup etmeden bu üniversite ve Iğdır için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gürel, tarım ve hayvancılıkta çalışmalara yoğunluk vereceklerini ifade ederek, "Tarımsal ve hayvansal potansiyeli artırmak Iğdır'ın gelişmesinin en büyük itici gücü olacaktır. Yer altı maden, turizm ve benzeri gelir kaynakları yok. Iğdır'ı ekonomik açıdan kalkındırmanın en etkili yollarından biri tarımsal ve hayvansal potansiyelini artırmaktır. Bu konuda çok büyük çaba harcayacağız, büyük ve ulusal projelere imza atacağız. Iğdır’ın bulunduğu coğrafya itibarıyla Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk devletlerine bir kapı olarak görülüyor burası. Buranın uluslararası üniversite olması için elimizden geleni yapacağız. İki temel büyük projemiz bunlar olacak." diye konuştu.