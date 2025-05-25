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        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, hayata geçirecekleri projeleri anlattı:

        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır'ın coğrafi konumu ve tarımsal avantajlarını kullanarak üniversiteyi uluslararası bir seviyeye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:42
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        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, hayata geçirecekleri projeleri anlattı:
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        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır’ın coğrafi konumu ve tarımsal avantajlarını kullanarak üniversiteyi uluslararası bir seviyeye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Gürel, AA muhabirine, yeni görevi nedeniyle mutlu ve heyecanlı olduğunu anlattı.

        Doğup büyüdüğü topraklarda insanlara hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirten Gürel, "Doğup büyüdüğüm topraklardaki bir eğitim kurumunun en üst pozisyonunda aldığım görevin sorumluluğunu taşıyorum. İnşallah gece gündüz çalışarak bize güvenenleri mahcup etmeden bu üniversite ve Iğdır için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Gürel, tarım ve hayvancılıkta çalışmalara yoğunluk vereceklerini ifade ederek, "Tarımsal ve hayvansal potansiyeli artırmak Iğdır'ın gelişmesinin en büyük itici gücü olacaktır. Yer altı maden, turizm ve benzeri gelir kaynakları yok. Iğdır'ı ekonomik açıdan kalkındırmanın en etkili yollarından biri tarımsal ve hayvansal potansiyelini artırmaktır. Bu konuda çok büyük çaba harcayacağız, büyük ve ulusal projelere imza atacağız. Iğdır’ın bulunduğu coğrafya itibarıyla Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk devletlerine bir kapı olarak görülüyor burası. Buranın uluslararası üniversite olması için elimizden geleni yapacağız. İki temel büyük projemiz bunlar olacak." diye konuştu.

        Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı avantajlara da değinen Gürel, şöyle konuştu:

        "İkinci Karabağ Zaferi'nden sonra hayata geçirilmesi daha güçlü bir olasılık haline geldi. Zengezur Koridoru'nun açılması demek İpek Yolu güzergahının hayata geçmesi ya da Çinlilerin 'Bir kuşak bir yol' projesinin hayata geçmesi demek. Türkiye'nin batısından yola çıkan bir ürün kesintisiz bir şekilde kara yoluyla Kazakistan, Özbekistan'a kadar gidebilecek demektir. Dünya nüfusunun 3'te 2'si orada. İran, Çin ve Türk Cumhuriyetleri var. Böyle bir pazara kapı açacak. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinden çıkan birisi, kendisi ve ürünleriyle Zengezur'dan geçtikten birkaç saat sonra Bakü'de olacak."

        Gürel, koridorun sağladığı potansiyeli kurumlarla çalışmalar yaparak değerlendireceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ticari, stratejik ve kardeşlik duygusunu güçlendirme potansiyeli var. Bunun çok büyük katkıları olacak ve Iğdır'da büyük antrepolardan biri kurulacaktır. Bu da sosyal ve ekonomik açıdan çok büyük fayda sağlayacaktır. Valimiz, milletvekillerimiz ve bakanlarımızla bunun üzerinde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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