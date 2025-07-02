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        Mevsimlik tarım işçileri Iğdır'da kayısı mesaisinde

        BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Iğdır'a kayısı hasadına gelen mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada ekmek parası kazanmak için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:32
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        Mevsimlik tarım işçileri Iğdır'da kayısı mesaisinde
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        BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Iğdır'a kayısı hasadına gelen mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada ekmek parası kazanmak için ter döküyor.

        Coğrafi yapısı ve iklimi nedeniyle birçok tarım ürününün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen kayısı, kent ekonomisinde önemli rol oynuyor. İl genelindeki yaklaşık 500 bin ağacın büyük bölümünü, kendine özgü aromasıyla "Iğdır şalağı" olarak bilinen kayısı türü oluşturuyor.

        Iğdır'a gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından kalitelerine göre sepetlenen kayısı, iç piyasaya sunulmasının yanı sıra ihraç ediliyor.

        Kentin en önemli gelir kaynağı konumunda bulunan kayısı, hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri için de gelir kapısı oluyor.

        Olumlu mevsim şartları ve afet yaşanmaması nedeniyle bu yılki hasattan ciddi verim alınan kayısı bahçelerinde çalışan işçiler, yaptıkları işe göre 500 ile 2 bin lira arası yevmiye alıyor.

        Öğrenciler ile kadınların da yoğunlukla çalıştığı arazilerde işçiler, sıcak havaya aldırmadan ekmek parası kazanmak için ter döküyor.

        - "Tek bildiğimiz tarım işçiliği"

        Diyarbakır'dan gelen Haydar Kabalak, AA muhabirine, ailesi için gelir elde etmek üzere Iğdır'a kayısı hasadı yapmaya geldiğini söyledi.

        Yevmiyeci olarak çalıştığını anlatan Kabalak, "Hayat şartları çok zor olduğu için, tek bildiğimiz tarım işçiliği, biz de geçimimizi bu şekilde çalışarak yapıyoruz. Buradaki hasat bittikten sonra yine Iğdır'da domates ve sebze hasadında çalışacağız. Burada işimiz bittikten sonra Karadeniz'e fındık toplamaya gideceğiz." dedi.

        Siirt'ten gelen Emine Dursun da öğrenci olduğunu, yaz tatilinde hem okul harçlığı biriktirmek hem de ailesine destek olmak amacıyla meyve toplama işi yaptığını belirtti.

        Ahmet Mutlu ise kendisinin de tarım işi için Iğdır'a gelen arkadaşlarına katılmak istediğini anlatarak, "Öğrenciyim. Iğdır'ı çok sevdim. Şimdi kayısı topluyorum, çok keyifli bir çalışma ortamımız oluyor. Buradan sonra mandalina, portakal, limon toplamaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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