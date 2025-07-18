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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:59
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Bazı programları dolayısıyla Iğdır'da bulunan Yumaklı, Vali Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Turan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yumaklı, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Ziyarette Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile de bir süre görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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