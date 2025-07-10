Iğdır FK, Faslı futbolcu Regattin ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Faslı futbolcu Adrien Regattin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Adrien Regattin ile olan sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Regattin, geçen sezon Iğdır FK formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol atmıştı.