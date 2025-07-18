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        Bakan Yumaklı: Üreticilerimize hayvan başına yıllık 18 bin lira destek vereceğiz

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Hak sahibi üreticilerimize hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:49
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        Bakan Yumaklı: Üreticilerimize hayvan başına yıllık 18 bin lira destek vereceğiz
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Hak sahibi üreticilerimize hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. 15 hayvan alan bir hak sahibi yetiştiricimiz, her ay bir asgari ücret tutarı kadar bakım ve besleme desteği elde etmiş olacak" dedi.

        Iğdır’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havalimanında Vali Ercan Turan ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Aras tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler Aralık ilçesindeki TİGEM'de düzenlenen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında hayvan dağıtım törenine katıldı. Tören öncesi bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve 10- 28 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde yetiştiricilerin başvurularının alındığını söyledi. Başvurular tamamlandıktan sonra, projeden yararlanacak yetiştiricileri ve her ilde kaç yetiştiricinin faydalanacağını belirlemek amacıyla, 18 kriter esas alınarak, bir yazılım üzerinden değerlendirme yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu değerlendirmeyi yaparken kadınlara, gençlere, küçük aile işletmelerine, deprem bölgesi ve üretim planlaması kapsamındaki besi bölgesi illerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza öncelik verdik. Ayrıca veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi meslek mensuplarını hem öncelik verdik hem de projenin faydalanma üst limiti olan 15 hayvan yerine, onların 30 hayvan alabilmelerine imkan sağladık" diye konuştu.

        'HAK SAHİPLERİNİN YÜZDE 42'SİNİ KADINLAR OLUŞTURDU'

        Değerlendirme sonuçlarına göre, toplam 4 bin 351 yetiştiricinin projeden yararlanmaya hak kazandığını ayrıca 6 bin 472 kişinin de yedek olarak tespit edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Projeden yararlanacak kişilerin; yüzde 42'si kadın, yüzde 80'i genç, yüzde 90'ı ise aktif hayvancılık yapan yetiştiricilerimizden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 351 kişinin yüzde 15'i veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi. Bu meslek gruplarının bizzat üretimin içinde olmaları için yaptığımız çabaların sonuçlarını görmek, son derece sevindirici. Proje bir anlamda, sürdürülebilir şekilde üretim yapacak yetiştiricilerimizi hedefliyor. Elde ettiğimiz istatistikler, belirlediğimiz kriterlerin ne kadar isabetli olduğunu teyit ediyor. Projeden yararlanacak yetiştiricilerimize hayvan başına yıllık 18 bin lira bakım ve besleme desteği sağlıyoruz. Bu sayede 15 hayvan alan bir yetiştiricimizi her ay 22 bin 500 lira, yani bir asgari ücret kadar desteklemiş olacağız. Yetiştiricilerimiz bu projeden alacakları hayvanlar için Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabiliyor. Bu kapsamda yetiştiricilerimiz, çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış oluyor. Buna ilave olarak, bir yıllık TARSİM sigorta giderlerini de yine biz karşılayacağız. Hayvanları yetiştiricilerimize, tüm sağlık kontrolleri ve aşıları tamamlanmış şekilde teslim ediyoruz. Bu proje, Hayvancılık Yol Haritasındaki, anaç hayvan sayımızın artırılması ve besilik materyali tamamen kendi yetiştiricilerimizden karşılama hedefimizi başarmaya yönelik atılmış büyük bir adımdır. Bu projeyle, yetiştiricilerimize uygun şartlarda etçi ırk gebe düve sağlamayı, böylece kırmızı et ihtiyacımızı karşılamada yerli kaynakların payını daha da artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

        '81 İLİMİZİN TAMAMINA BEREKET MAYASI ÇALINACAK'

        Konulan tüm hedefleri, yetiştiricilerle birlikte gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyen Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

        "Yetiştiricilerimizin projeye gösterdiği yoğun ilgi, projenin hem amacına hem de beklenen sonuçlara ulaşacağına olan inancımızı pekiştirmiştir. Bu proje ile amacımız, özellikle besi üretim bölgesi illerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizin tamamına bereket mayası çalmaktır. Bu sayede yetiştiricilerimiz, ülkemizin besilik materyal ihtiyacını karşılayacak; hem onlar hem de ülkemiz kazanacaktır. Bugün burada projenin 1’inci etap, 1’inci grup teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz, projeden yararlanacak 4 bin 351 yetiştiricimizi dönemler halinde ilan ederek hayvanlarını teslim edecek. Projenin gerçekleştirilmesinde bizlere her türlü desteği veren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Projede görev alan ve bugün teslim edilecek hayvanları yetiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Proje ülkemize, hayvanlar ise yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu ve projemizin adı gibi bereketli olsun."

        Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, ilk etapta 110 üreticiye 2 bin 200 gebe düve dağıtımını gerçekleştirdi.

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