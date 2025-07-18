Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.359,26 %-0,11
        DOLAR 40,3795 %0,16
        EURO 47,0311 %0,51
        GRAM ALTIN 4.352,39 %0,59
        FAİZ 41,29 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,85 %0,81
        BITCOIN 118.907,00 %-0,48
        GBP/TRY 54,2644 %0,30
        EUR/USD 1,1637 %0,35
        BRENT 70,34 %1,18
        ÇEYREK ALTIN 7.116,15 %0,59
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar - İş-Yaşam Haberleri

        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18'inci yaptırım paketine onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketini onayladıklarını bildirdi.

        Rusya'ya yönelik baskıyı artırmakta kararlı olduklarına dikkati çeken Kallas, "AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birisini onayladı." ifadesini kullandı.

        Kallas, Kremlin'in askeri bütçesini daha da kısıtlayacaklarına işaret ederek, Rus gölge filosundaki 105 gemiyi listelediklerini belirtti.

        Rus bankalarının finansmana erişimini de kısıtladıklarını bildiren Kallas, "Kuzey Akım boru hatları yasaklanacak. Rus petrol tavan fiyatı daha da düşürülecek." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Kallas, Rusya'nın askeri sanayisine daha fazla baskı uygulayacaklarını, yaptırımların çevresinden dolaşılması ile insansız hava araçlarında kullanılan teknoloji ihracatına karşı mücadeleyi güçlendireceklerini belirtti.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Rusya'ya karşı 18'inci yaptırım paketimiz üzerindeki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulundu.

        Rusya'nın bankacılık, enerji ve askeri-endüstriyel sektörlerini hedef aldıklarına işaret eden von der Leyen, Rus petrolüne yeni dinamik tavan fiyat getirdiklerini ifade etti.

        Yeni yaptırımlar uyarınca, 22 Rus bankası, Rusya Yatırım Fonu ve bağlı kuruluşlarıyla işlem yapılması yasaklanacak.

        Mevcut durumda kullanım dışı olan ancak Rusya'nın gelecekte yeniden faaliyete almayı planladığı Kuzey Akım boru hatlarının doğrudan veya dolaylı biçimde kullanımı da yasak kapsamına girecek.

        AB'nin Rus ham petrolüne yönelik varil başına 60 dolarlık tavan fiyatında değişikliğe gidilecek. Petrol tavan fiyatı ortalama piyasa fiyatından yüzde 15 daha düşük kalacak dinamik bir mekanizma ile belirlenecek. Bu aşamada yeni petrol tavan fiyatı varil başında 47,6 dolara indirilecek.

        REKLAM

        AB'nin oy birliği gerektiren son yaptırım paketi Slovakya tarafından veto ediliyordu. Slovakya, AB Komisyonunun 2027 yılı sonuna kadar Rus fosil yakıtlarının tamamının kullanımdan kaldırılması planının olası sonuçlarına karşı güvenceler talep ediyordu.

        AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 17 yaptırım paketini hayata geçirmişti. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

        Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

        AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

        G7 ve AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

        Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?