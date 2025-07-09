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        Kortların dahi olmadığı şehir, yatırımlarla tenisin yeni adresi oldu

        HÜSEYİN YILDIZ - Daha önce kortların dahi olmadığı Iğdır, Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 yıl önceki yatırımıyla teniste önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:30
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        Kortların dahi olmadığı şehir, yatırımlarla tenisin yeni adresi oldu
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        HÜSEYİN YILDIZ - Daha önce kortların dahi olmadığı Iğdır, Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 yıl önceki yatırımıyla teniste önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının Sporu Tabana Yayma Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) yürüttüğü çalışmalar, Iğdır'da meyvelerini vermeye başladı.

        Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Halfeli beldesi yolu üzerinde 5 yıl önce yapılan tenis kortları, kentte en fazla tercih edilen spor tesisleri arasında bulunuyor.

        Yapıldığından beri neredeyse hiç boş kalmayan 3'ü açık 1'i kapalı tenis kortları, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kayısı Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

        Valilik ile federasyonun iş birliği ve Alagöz Holding sponsorluğunda düzenlenen turnuva sayesinde, şehrin adı tenis sporuyla anılıyor.

        - "Çocuklarını alıp buraya turnuvaları izlemeye geliyorlar"

        TTF İl Temsilcisi Yasin Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, turnuvaya bu yıl 54 ilden 210 sporcunun katıldığını söyledi.

        Önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Sporcular burada birinci kategoride yarışıyor. Yani bu organizasyon, Türkiye'de en yüksek puanı veren turnuvalardan biri. İlimizde beşinci kez düzenliyoruz. İlin tanıtımına inanılmaz katkısı var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye genelindeki Tenisi Tabana Yayma Projesi kapsamında tüm illerde tenis kortları yapıldı. Şu anda ilimizde büyük bir farkındalık var. Esnafından iş adamlarına, bürokrasisine, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına herkesin bu turnuvadan haberi var. Aileler, çocuklarını alıp buraya turnuvaları izlemeye geliyor. O da bizi mutlu ediyor."

        Yılmaz, 5 tenis kulübünün olduğu kentte 400'ün üzerinde lisanslı sporcunun bulunduğunu dile getirdi.

        Kortların akşam seanslarında halka açık olduğunu aktaran Yılmaz, "Halkımız kortlarımızdan faydalanıyor. Türkiye Tenis Federasyonunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en fazla tenis kulübüne sahip iliyiz. Turnuvaya 54 ilden katılım var. Buraya geliyorlar, hiçbir çekinceleri yok. En iyi şekilde ağırlıyoruz. Bu da Kayısı Cup'ın, ilimizi Türkiye tenisinde hangi seviyeye getirdiğinin göstergesidir." diye konuştu.

        - "İnsanların bu seviyede tenisi görmesi önemli"

        Sporculardan Fırat Bal ise Kayısı Cup'a daha önce de katıldığını belirterek, Elimizden geldiğince gelmeye çalışıyoruz. Buraya diğer illerden çok iyi, milli takım seviyesinde sporcuların gelmesi, buradaki gençlerin, tenise yeni başlayan insanların bu seviyede tenisi canlı canlı görmesi önemli. Iğdır tenisine çok büyük katkı sunduğunu düşünüyorum." dedi.

        Alp Kemal Aksoy da 16 yaşında milli takıma seçildiğini belirterek, "Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda hem teklerde hem de çiftlerde ikinci oldum. Beş yıl önce de gelmiştim, o zamana göre çok gelişmiş, daha güzel olmuş. Bence herkesin gelmesi gerekiyor, çok güzel bir turnuva." ifadelerini kullandı.

        Sporculardan İbrahim Ulaş Çıkrıkçı ise turnuva sayesinde başka illerden insanların kente geldiğini ve bunun şehrin tanıtımı için önemli olduğunu aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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