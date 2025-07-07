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        Iğdır FK, ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 22:28 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:28
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        Iğdır FK, ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap sonrası verilen aranın ardından bugün İncek Alagöz Holding FK Tesisleri'nde toplandı.

        Birinci etap çalışmalarını 5 Temmuz'da bitiren yeşil-beyazlı ekibin bugün yaptığı idman, 1 saat 35 dakika sürdü.

        Yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından geniş alanda top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

        Iğdır FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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