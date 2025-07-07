Iğdır FK, ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap sonrası verilen aranın ardından bugün İncek Alagöz Holding FK Tesisleri'nde toplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.