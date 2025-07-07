Iğdır FK, ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap sonrası verilen aranın ardından bugün İncek Alagöz Holding FK Tesisleri'nde toplandı.
Birinci etap çalışmalarını 5 Temmuz'da bitiren yeşil-beyazlı ekibin bugün yaptığı idman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından geniş alanda top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.
Iğdır FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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