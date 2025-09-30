Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 22:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:30
        Iğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

        IIğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

