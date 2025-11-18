Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:54
        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        14 Kasım Mahallesi'nde yolda yürüyen Selcan Aras'a Iğdır Belediyesine ait çöp kamyonu çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aras'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aras'ın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

