Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
14 Kasım Mahallesi'nde yolda yürüyen Selcan Aras'a Iğdır Belediyesine ait çöp kamyonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aras'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Aras'ın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
