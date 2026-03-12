Canlı
        Iğdır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:38
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Arif Dilmeç

        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares, Alperen Selvi (Dk. 77 Güray Vural), Bruno, Loshaj (Dk. 77 Gökcan Kaya), Ahmet Emin Engin (Dk. 61 Fofana), Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya (Dk. 70 Koita), Serkan Asan


        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 83 Ege Bilsel), Omar Imeri (Dk. 70 Brazao), Ajeti, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 70 Furkan Apaydın), Ali Habeşoğlu (Dk. 90 Haqi Osman), Seferi (Dk. 90 Alper Potuk)

        Goller: Dk. 18 Seferi (Penaltıdan), Dk. 56 Ahmet Aslan, Dk. 63 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK), Dk. 54 Bruno (Penaltıdan), Dk. 90+4 Wenderson Soares (Alagöz Holding Iğdır FK)


        Sarı kartlar: Dk. 17 Bruno, Dk. 40 Wenderson Soares, Dk. 45 Alperen Selvi, Dk. 51 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 50 Ahmet Aslan, Dk. 60 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)





        IĞDIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

