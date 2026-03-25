Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Akarsel için tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in naaşı, törenle memleketi Konya'ya uğurlandı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda bir süre taşındıktan sonra uçağa konuldu. Şehit Akarsel'in naaşı, dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı. Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, askerler ve polisler katıldı. İlçede dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Açay da şehit olmuş, düzenlenen törenin ardından Açay'ın naaşı memleketi Hatay'a gönderilmişti.

