        Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Akarsel için tören düzenlendi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in naaşı, törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

        Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda bir süre taşındıktan sonra uçağa konuldu.

        Şehit Akarsel'in naaşı, dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı.

        Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, askerler ve polisler katıldı.

        İlçede dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Açay da şehit olmuş, düzenlenen törenin ardından Açay'ın naaşı memleketi Hatay'a gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

