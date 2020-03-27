Kimyasal madde satılan iş yerinde yangın

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Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da kimyasal madde ve temizlik ürünleri satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde bulunan iş yerindeki yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesi'nde bulunan kimyasal ürünler ve temizlik malzemelerı satan iş yerinde dün akşam elektrik kontağından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayida tfaiye ekibi sevk edildi. Yanıcı ve patlayıcı madde bulunan iş yerindeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-03-27 10:46:12



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