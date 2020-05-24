Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Ekipler, sokaklarda yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya mama, su ve yem bıraktı.
Yapılan yazılı açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mama ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için şube müdürlüğümüz personeli ve gönüllülerin yardımıyla mama ve su bırakıldı” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.