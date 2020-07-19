Ayaklarına ip dolanan leylekler kurtarıldı

Yavru iken ayaklarına ip dolandığı için mahsur kalan leylekler kurtarıldı.
Tuzluca ilçesi Ağabey Köyünde iki leyleğin yuvalarında mahsur kaldığı ihbarinı alan Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi müdürlüğü ekipleri köye gitti. Mahsur kalan iki leylekten biri uçarken diğeri ise ayağı kangren olduğu için tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.