Bahçede bulunan engerek yılanı tekrar doğaya salındı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan engerek yılanı yeniden doğaya salındı.

Bahçesinde yılan bulan Muharrem Tokur, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yılanın bir yavru engerek yılanı olduğunu tespit ettiler. Yılanı teslim alan yetkililer, yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlenen yılanı tekrar doğaya saldı.

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