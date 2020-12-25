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Ruhsatsız kahvede okey oynayan 33 kişiye, 31 bin 950 lira ceza

DHA

Ruhsatsız kahvede okey oynayan 33 kişiye, 31 bin 950 lira ceza


Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, polis ekiplerince ruhsatsız kahvede okey oynarken yakalanan 33 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 950 lira ceza kesildi. 
Kentte koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri uygulayan polis ekipleri, devriye görevindeyken, Söğütlü Mahallesi Şen Sokak'taki bodrum katta ruhsatsız olduğu belirlenen kahveye 4 kişinin girdiğini gördü. Kahveye baskın yapan ekipleri, 33 kişiyi okey oynarken yakaladı. Ekipler, 33 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 950 lira ceza kesti. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2020-12-25 17:08:40

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