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HaberlerGündem3. SayfaIğdır’da fırtına esareti! - Haberler
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Iğdır’da fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu

Iğdır’da fırtına esareti! - Haberler
DHA

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılan Iğdır’da akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Öğleden sonra başlayan rüzgar saat 18.30 sıralarında etkisini artırdı.

DHA'nın haberine göre, saatteki hızı 70-90 kilometre olan rüzgar bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Karakoyunlu ilçesinde fırtına nedeniyle 1 işyeri ile 5 evin çatısını uçtu. Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye dağıldı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına saat 19.00 sıralarında yerini yağmura bıraktı.

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