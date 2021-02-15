Hakim karşısına çıkacak! İğrenç iddia! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'de H.G. (35) ile kız kardeşleri S.D. (33) ve S.D. (29),geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız kardeşlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı S.D. tutuklandı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

DHA'da yer alan habere göre hakkında dava açılan S.D., görülen duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları reddeden S.D., kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir yola başvurduklarını savundu.

"14 YIL İSTİSMARA UĞRADIM" İDDİASI

Kız kardeşler ise daha önce yaptıkları basın toplantısında yaşadıklarını gazetecilere anlatmıştı. 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri süren H.G., yıllarca şiddet gördüğünü söylemişti.

"ANNEMİ DE PAZARLADI" İDDİASI

Evlenmediğini ve erkeklerden kaçtığını anlatan S.D. ise iki defa intihar girişiminde bulunduğunu ve babasının, annesini erkeklere pazarladığını iddia etmişti. Kız kardeşler, basına verdikleri demeçlerde adaletin yerine getirilmesini istemişlerdi.

DAVADA KARAR BEKLENİYOR

Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşmada davanın karara bağlanması bekleniyor.