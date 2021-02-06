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Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz!

Antalya'da, eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği öne sürülen F.K. gözaltına alındı. Taciz anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanıp gözaltına alınan F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SAPIK| Son dakika: Eşiyle yürüyen kadına taciz! Rezalet böyle kaydedildi
Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz!
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DHA

Antalya'nın, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde, ailesiyle yürüyen kadın çocuğuyla ilgilenirken, iddiaya göre arkasından gelen F.K. elle tacizde bulundu. Kadının durumu anlattığı kocası, F.K.'nın peşinden gidip yakalayarak darp etti.

BAŞKA BİR SUÇTAN DAHA ARANIYORMUŞ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başka bir suçtan arandığı belirlenen F.K., polis merkezine götürüldü.

TACİZ ANI KAMERADA

Bu arada taciz anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın, çocuğuyla ilgilenmek için durduğu sırada F.K.'nın elle tacizine uğradığı görüldü. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi ilerleyen F.K. ile öfkeli kocanın tartıştığı anlar görüntülere yansıdı.

ZANLI ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf Mehmet Aytimur, “Biz içerde çalışıyorduk. Bağrışmalar üzerine dışarı çıktık. Bir kişi galiba kadına tacizde bulundu. Kadının kocası bizden döner bıçağı istedi, o esnada telaşlandık. Taciz eden kişi de aşağı doğru ilerledi. Biz esnaf olarak yardımcı olmaya çalıştık. Taciz ettiği ileri sürülen kişi koşarak kaçmaya başladı. Adamın karısı ağlayınca şahsın peşinden koşmaya başladı" dedi. Adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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