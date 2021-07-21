İHH'dan Yemen'de savaş mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı

AA

Yemenli sivil toplum örgütü (STK) İnsana Erişim Derneği Başkanı Yahya ed-Deba, yaptığı yazılı açıklamada, bağışçıların desteğiyle İHH tarafından kesilen 1250 koyunun etlerini dağıtmaya başladıklarını belirtti.

Derneğin koordinatörlüğünde dün başlayan kurban eti dağıtımının bayram sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Deba, etlerin Amran, İbb, Beyda, Reda, Lahic, Rime, Zamar, Hudeyde ve Amane bölgelerinde 30 bin ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru aileye ulaştırılacağını ifade etti.

Kurban yardımlarının ulaştırıldığı ailelerin büyük mutluluk yaşadığını aktaran Deba, Yemenlilere yardım ve desteğini esirgemeyen İHH'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.