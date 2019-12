Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Grip mevsiminde, griple savaştaki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış besinler doğru kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıktan koruyor. Fitoterapist Patoloji Uzmanı Dr Elif Güveloğlu, kullanımdaki püf noktaları ve yararları ile dikkat çeken 6 besinin özelliklerini anlattı. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberi.

BALIN BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ YÖNÜ

Yapılan bilimsel çalışmalar hakiki balın gribin en sık etkeni olan influenza virüse karşı antiviral etkisi bulunduğunu gösteriyor. (Watanabe K, Rahmasari R, Matsunaga A.; Anti-influenza viral effects of honey in vitro: potent high activity of manuka honey., Arch Med Res. 2014 Jul;45(5):359-65 ) Çalışmada kullanılan balın dünyaca ünlü Manuka balı olduğuna dikkat çeken Dr. Elif Güveloğlu, “Bizim ülkemizin balları (özellikle çam balı) biyoaktif molekül zenginliği açısından bilimsel olarak Manuka balından geri değildir” diyor. Balın bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi grip olmamanın en önemli anahtarları arasında bulunuyor. Bu noktada grip virüsünün olduğu ortama giren herkesin grip olmadığına grip virüsünün çoğu zaman bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri yakaladığına dikkat çekiliyor.

ARI EKMEĞİ Mİ İLAÇ BESİN Mİ?

Arı ekmeği (Perga) olarak da bilinen bu besin, işçi arıların larvalarını beslemek için kışa sakladıkları bir depo besin olma özelliğiyle mucize olarak görülüyor. Perga, arının yavruları iyi beslensin, gelişsin ve kışı hasta olmadan geçirebilsin diye protein, vitamin, mineral, enzim ve probiyotikleri depoladıkları bir ‘ilaç-besin’. Arı poleni ve arı ekmeğinin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunuyor ve güçlü bağışıklık sistemi gribe yakalanmayıp gribi kolay atlatmanın en önemli silahı olarak görülüyor.60 kg üzeri erişkin bir insan her gün 10 adet pergayı suyla yutup çiğneyebiliyor. Çocukların 2 yaşından itibaren günde 5 adet perga tüketebilecekleri belirtiliyor. Arı poleninin erişkinler tarafından günde bir tatlı kaşığı, 2 yaşından itibaren çocukların ise günde bir çay kaşığı tüketmesi öneriliyor. Bala karşı allerjisi olan kişilerin polen ve perga kullanmamaları gerekiyor. Buna karşı kişide spesifik bir bal allerjisi yoksa sadece allerjik bünyeye sahip olmanın polen ve perga kullanmak için engel değil aksine arının bazı immünolojik salgılarını içerdiği için allerji azaltıcı etkisi olan bir besin takviyesi olduğuna dikkat çekiliyor. (Denisow B, Denisow-Pietrzyk M.; Biological and therapeutic properties of bee pollen: a review., J Sci Food Agric. 2016 Oct;96(13):4303-9. )

ZENCEFİLİN DOĞAL ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ

Zencefil, özellikle de taze zencefil, içerdiği onlarca aktif etken madde ile vücudun virüslerle mücadelesinde yardımcı oluyor. Zencefil doğal antibiyotikler içeriyor ve bu doğal antibiyotikler sadece bakterilere değil, gribin en sık etkeni olan virüslere karşı da etkili bulunuyor. Zencefil hem çay hem de limonata olarak tüketilebiliyor. Porselen demliğe doldurulan kaynar su üzerine bir-iki kibrit kutusu kadar taze zencefil rendelenerek alttaki çaydanlığın buharı ile en az 45 dakika demleniyor. Zencefilin ‘acımsı’ etken maddeleri bu sürede suya ancak çıkıyor. Bu acı maddelerin etkili aktif maddeler olduğu belirtiliyor. Zencefilli limonata da gribe karşı tüketilebilecek içecekler arasında yer alıyor. Bir sürahi içme suyuna iki-üç kibrit kutusu kadar taze zencefili rendeleyip bir saat beklettikten sonra süzüp, limon suyu, bal ve az miktarda pancar şekeri ekleyerek soğutup içmeniz öneriliyor. (Chang JS, Wang KC, Yeh CF; Fresh ginger (Zingiber officinale) has anti-viral activity against human respiratory syncytial virus in human respiratory tract cell lines., J Ethnopharmacol. 2013 Jan 9;145(1):146-51.)

SARMISAĞI ÇİĞ VEYA EZEREK TÜKETİN

Sarmısak onlarca doğal antibiyotik içeriyor. Eski antik tıp sistemlerinde bile bu besinin mikroplarla mücadele etmede kullanıldığına dikkat çekiliyor. Sarmısaktaki etken maddelerin biyoyararlanımını artırmak için bu besini çiğ olarak ve ezerek tüketmek gerekiyor. Özellikle de cacık ve salata gibi çiğ ve ezilerek kullanıldığı tariflerin griple mücadelede etkili olan ‘fonksiyonel gıdalar’ olduğuna dikkat çekiliyor. (Rasool A, Khan MU, Ali MA.; Anti-avian influenza virus H9N2 activity of aqueous extracts of Zingiber officinalis (Ginger) and Allium sativum (Garlic) in chick embryos., Pak J Pharm Sci. 2017 Jul;30(4):1341-1344.)

DEĞERİNİ BİLMEDİĞİMİZ BİTKİ: MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü, ülkemizde yetişen ancak değerini bilmediğimiz çok önemli bir bitki. Dünyada ‘licorice’ olarak biliniyor ve gelişmiş ülkelerde bizde olduğu gibi sadece aktarlarda bulunmayıp şurup ve kapsül formları eczanelerde satılıyor. En çok kullanıldığı alanların başında grip ve boğaz ağrıları geliyor. Meyan kökü, üst solunum yollarındaki koruyucu salgıları artıran ve grip yapan virüslerin solunum yollarına tutunmasını engelleyen aktif moleküller içeriyor. Bu moleküllerin suya geçmesi için uzun süre demlenmesi gerekiyor. Meyan kökü çayı 5 gram ince lif şeklindeki meyan kökü, porselen demlikte 500 ml kaynar su ve alttaki çaydanlığın buharı ile kısık ateşte en az 45 dakika demleniyor ve sabah akşam bir fincan içiliyor. Kuşburnu yüksek doz C vitamini içerme özelliği ile griple mücadelede önemli bir yardımcı olduğu ve onun da demleme süresi 45 dakikayı bulduğu için bu çaya bir çorba kaşığı kurutulup doğranmış kuşburnu ilavesi de öneriliyor. (Wolkerstorfer A, Kurz H, Bachhofner N, Szolar OH.; Glycyrrhizin inhibits influenza A virus uptake into the cell., Antiviral Res. 2009 Aug;83(2):171-8.)

IHLAMURUN ETKİSİNİ ARTIRAN DEMLEME ŞEKLİ

Ihlamur grip sırasında en fazla kullanılan bitkisel çay. Solunum yollarındaki temizleyici salgıları artırıcı ve yangı giderici etkisi bulunuyor. Ancak bu iki etkiden bir arada istifade edebilmek için özel bir demleme şekli gerekiyor. Ihlamur çiçekleri, ‘müsilajlar’ adlı kayganlaştırıcı bir madde grubu içeriyor ve bu jelimsi maddelerin açığa çıkması için 1 saat kadar demlenmesi, halk arasındaki terim ile ‘ağdalaşması’ gerekiyor. Yangı giderici etkiden ise yapraklar sorumlu ama yaprakların da sadece 10 dakika demlenmesi gerekiyor. Hem çiçeklerin müsilaj hem de yaprakların yangı giderici etkisinden faydalanmak için ıhlamurun yaprak ve çiçeklerini ayırın. Porselen demlikte 5 gr çiçek ıhlamuru 500 ml kaynar suda alttaki çaydanlığın buharı ile kısık ateşte bir saat demleyin. Sonra demliğe bir avuç kuru ıhlamur yaprağı ekleyin ve on dakika daha demleyin. Fincana ekledikten sonra bir çay kaşığı çam balı ilave edin.