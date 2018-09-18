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Ihlamurun faydaları nelerdir? Öksürük ve gribin kesin çözümü ıhlamurun yararları...

Grip ve nezleye karşı birebir, solunum yollarını rahatlatır, öksürüğü keser, vücut direncini artırarak sizi hastalıklardan korur ve astım ve bronşit gibi hastalıklarla da mücadele eder. Peki bunu yapan kim? Tabii ki; Ihlamur. Ihlamur ve faydaları hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. İşte ıhlamurun faydaları...

18.09.2018 - 01:06 | Güncelleme:

Ihlamur'un en ilginç sağlık faydaları arasında bağışıklık sistemini iyileştirme, bazı kanser türlerini önlemesi, vücudu sakinleştirip detoksifiye etmesi, anksiyeteyi azaltması, daha düşük inflamasyonu ve tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Şimdi ıhlamurun faydalarından bazılarını birlikte öğrenelim. İşte ıhlamurun faydaları...

IHLAMURUN FAYDALARI

ŞimdiıIhlamurun sağlık yararlarına biraz daha yakından bakalım.

Kaygı bozukluğunu hafifletir

Ihlamur çayının en önemli özelliklerinden biri, zihinsel stres ve endişeyi azalttığı bilindiği için kaygı bozukluğuna yardımcı olmasıdır. Eğer ruh hali dalgalanmaları veya açıklanamayan kronik stresiniz varsa, bir bardak ıhlamur çayı sağlık programınıza çok akıllıca bir katkı sağlayabilir. Hormon seviyeleriniz üzerinde küçük bir etkiye sahiptir, hem vücut hem de zihin için rahatlama durumu yaratır.

Kronik hastalıkları önler

Pek çok bitkisel ilaçta olduğu gibi, ıhlamurun antioksidan içeriği de en iyi özelliklerinden biridir. Kersetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşikler, serbest radikal toplayıcılar olarak, sisteminizden hücresel solunumun zararlı yan etkilerini ortadan kaldırır ve kronik hastalıkları önleyerek genel sağlığınızı iyileştirir. Bu bileşikler özellikle cildi, yaşlanma ve güneşe maruz kalma belirtilerine karşı korumak için etkilidir.

Vücudu temizler

P-kumarik asit, ıhlamur ve ıhlamur çayında da bulunabilen bir başka çok faydalı organik bileşiktir. Vücudun terlemesini başlatır, bu da aşırı tuzlar, yağ, su ve yabancı maddeler gibi toksinleri temizlemenin çok etkili bir yoludur. Terleme aynı zamanda, ateşi azaltan ve organ sistemlerinde kalıcı hasarı önlemeye yardımcı olduğu için çok önemlidir.

Soğuk algınlığı ve grip belirtilerini azaltır

Bir ateşi kesmek için terlemeyi başlatmanın yanı sıra, ıhlamur aynı zamanda diğer soğuk algınlığı ve grip belirtilerini de azaltmaya yardımcı olur. Üşütmeden kaynaklanan öksürüğü yatıştırıcı ve tahrişi önleyici etkisi vardır.

Enflamasyonu giderir

Gerilim, baş ağrısı ve artrit ve gut da dahil olmak üzere diğer enflamatuar rahatsızlıklardan muzdarip olanlar için, ıhlamur çayı ağrılı semptomları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Solunum yollarındaki iltihaplanmayı azalttığı gibi, kan basıncını da düşürür.

Kanseri önler

Etkili bir antioksidan kaynağı olan ıhlamur, çeşitli kanser türlerini önler ve tedavi eder. Quercetin ve kumarin gibi antioksidan bileşikleri, serbest radikallerin, sağlıklı hücrelerde apoptoza veya mutasyona neden olmasını önler.

Sindirimi artırır

Rahatsız edici mide, şişkinlik, kabızlık veya kramplardan muzdaripseniz, bir bardak ıhlamur çayı yudumlayın ve midenizi rahatlatın. Ihlamurda bulunan bileşiklerin ve kimyasalların karışımı, gastrointestinal rahatsızlığı azaltarak, sindirimi ve besin atılımını destekleyebilir.

IHLAMUR HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

Ihlamur ağaçları, Avrupa'ya özgü yaklaşık 80 türden oluşan ve kuzey ılıman bölgelerde bulunan Tiliaceae familyasına ait, 20-25 metreye kadar büyüyebilen bir ağaçtır. Ihlamur çiçekleri, bu ağaçların en yaygın olarak kullanılan kısmıdır. 5 yapraklı, kokulu, sarı-beyaz çiçekleri bahar ayaklarında çiçeklenmesinin ardından toplanır ve kurutulur. Ihlamur ve ıhlamur çayının sağlığa faydaları büyük ölçüde phytonutrients, flavonoidler ve diğer diaphoretik maddelerin yoğunluğuna bağlıdır. Çiçekler ıhlamur ağacının en değerli tıbbi bileşenleridir. Ihlamur ağacının yapraklarından özellikle kış mevsiminde çay yapılır.

Ihlamur soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar için terleme, burun tıkanıklığını azaltmak ve boğaz tahriş ve öksürük rahatlatmak için ıhlamur kullanılmıştır. Ihlamur sedatif etkileri vardır ve sinir çarpıntısı ve yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılmıştır. Ayrıca kaşıntılı deriyi rahatlatmak için losyonlara bir bileşen olarak eklenmiştir. Ayrıca, yüksek tansiyon, aşırı kanama, sinir gerginliği, uykusuzluk, aşırı heyecan (histeri), mesane kontrolü ile ilgili sorunlar (inkontinans), kas spazmları ve idrar üretimini arttırmak için kullanılır.

Orta çağlardan beri, ıhlamur ağacının çiçekleri terlemeyi desteklemek için kullanılmıştır. Geleneksel olarak çiçekler, grip, öksürük, migren, sinir gerginliği, yutma, çeşitli spazm türleri, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıkları, diyare ve arteriyoskleroz ile ilişkili yüksek arter basıncını tedavi etmek için kullanılmıştır. Çiçeklerinin infüzyonları, ıhlamuru hoş ve lezzetli bir çay yapar. Ihlamur çiçekleri, bir zamanlar ağacın altında oturarak tedavi edilebilecek bir hastalık olan epilepsinin tedavisinde çok etkili olduğuna inanılıyordu. Yunan mitolojisinde, "Philyra" adında bir peri, tanrıların onu ölümlüler arasında bırakmaması için yalvardıktan sonra bir ıhlamur ağacına dönüştü.

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